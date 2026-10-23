10月22日，哥伦比亚主要股指COLCAP下跌1.25%，至2528点，抹去了前一交易日1.07%的涨幅。下跌的关键因素之一是国有石油公司Ecopetrol的股价下跌1.64%，至2700哥伦比亚比索。

比索也走弱

哥伦比亚比索贬值0.52%，至1美元兑3196.79比索，而当日官方TRM参考汇率为1美元兑3191.47比索。据The Rio Times报道，在全球市场科技股及其他风险资产遭抛售的背景下，该货币走弱。

Ecopetrol在纽约的美国存托凭证下跌1.33%。该媒体指出，尽管油价上涨，该公司的股价仍然下跌。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

地区股票和指数走势

在哥伦比亚市场的显著变动中，Corficolombiana股价上涨2.87%。与此同时，Davivienda Group下跌2.58%，Cementos Argos下跌1.77%，零售商Éxito下跌1.41%，Grupo Sura下跌1.38%。

拉丁美洲其他主要股指也录得下跌：智利IPSA下跌1.88%，巴西Ibovespa下跌1.15%，墨西哥IPC下跌1.25%。在美国，标普500指数下跌1.21%，而据该媒体数据，纳斯达克指数下跌约2.6%。

关注我们在