10月22日，美国股指普遍下跌，纳斯达克指数录得自6月初以来最大单日跌幅。由于投资者再度担忧企业在人工智能领域的大规模支出，这一科技指数下跌2.6%，Channel NewsAsia报道。

纳斯达克综合指数下跌694点，至26,008.86点。标普500指数下跌1.21%，即93.74点，收于7,663.43点。与此同时，道琼斯工业平均指数上涨0.02%，至52,867.98点。

芯片制造商股票遭抛售

费城证券交易所半导体指数下跌6.7%，为其自6月23日以来最大单日跌幅。英特尔、AMD、闪迪和迈威尔的股价均下跌超过8%。SOX指数较6月22日创下的收盘纪录高位下跌超过26%，但年初至今仍上涨51.5%。

尽管季度业绩超过分析师预期，Meta Platforms股价仍下跌7%。该公司报告称，由于与人工智能相关的支出，出现了十多年来首次现金流出；同时还计划按二比一的比例发行无投票权股票，以筹集用于发展这项技术的资本。

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特斯拉股价下跌3.1%，尽管这家电动汽车制造商意外录得季度正自由现金流，并下调了2026年的资本支出计划。

其他交易因素

LSEG数据显示，在已公布第三季度业绩的111家标普500指数成分公司中，83%超过了分析师预期。在此背景下，部分公司的股价上涨：黑石上涨8.4%，洛克希德·马丁上涨7%，Spotify上涨11.1%，宝洁上涨5.6%。

投资者还关注油价升至五个月高点，此前获伊朗支持的也门胡塞武装对沙特阿拉伯境内目标发动了新的袭击。市场担心，中东紧张局势可能维持通胀，并影响美国联邦储备系统后续有关利率的决定。

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