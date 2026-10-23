W USA indeksy giełdowe 22 października przeważnie spadły, a Nasdaq odnotował największy dzienny spadek od początku czerwca. Indeks technologiczny stracił 2,6% w związku z nową falą obaw inwestorów dotyczącą dużych wydatków przedsiębiorstw na sztuczną inteligencję, podaje Channel NewsAsia.

Nasdaq Composite spadł o 694 punkty, do 26 008,86 punktu. Indeks S&P 500 stracił 1,21%, czyli 93,74 punktu, kończąc sesję na poziomie 7 663,43 punktu. Tymczasem przemysłowy indeks Dow Jones zyskał 0,02% i osiągnął 52 867,98 punktu.

Wyprzedaż akcji producentów chipów

Indeks spółek półprzewodnikowych Philadelphia SE Semiconductor Index spadł o 6,7%, co było jego największym jednodniowym spadkiem od 23 czerwca. Akcje Intel, AMD, Sandisk i Marvell potaniały o ponad 8% każda. Od rekordowego poziomu zamknięcia odnotowanego 22 czerwca indeks SOX spadł o ponad 26%, choć od początku roku nadal wzrósł o 51,5%.

Akcje Meta Platforms straciły 7%, mimo wyników kwartalnych, które przekroczyły oczekiwania analityków. Firma poinformowała o pierwszym od ponad dekady odpływie środków pieniężnych z powodu wydatków związanych z AI, a także o planach emisji akcji bez prawa głosu w stosunku dwa do jednego, aby pozyskać kapitał na rozwój tej technologii.

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Akcje Tesli spadły o 3,1%, choć producent samochodów elektrycznych niespodziewanie wykazał dodatnie wolne przepływy pieniężne za kwartał i ograniczył plan nakładów kapitałowych na 2026 rok.

Inne czynniki handlu

Według danych LSEG spośród 111 spółek z indeksu S&P 500, które opublikowały już wyniki za trzeci kwartał, 83% przekroczyło prognozy analityków. Na tym tle rosły akcje poszczególnych firm: Blackstone o 8,4%, Lockheed Martin o 7%, Spotify o 11,1%, a Procter & Gamble o 5,6%.

Inwestorzy obserwowali także wzrost cen ropy do najwyższego poziomu od pięciu miesięcy po nowych atakach wspieranych przez Iran jemeńskich Huti na cele w Arabii Saudyjskiej. Na rynku obawiano się, że napięcia na Bliskim Wschodzie mogą podtrzymywać inflację i wpłynąć na dalsze decyzje Rezerwy Federalnej USA dotyczące stóp procentowych.

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