Aktywność gospodarcza sektora prywatnego w strefie euro spowolniła w październiku z powodu rosnących kosztów energii i ponownego spadku aktywności we Francji. Wstępny złożony indeks menedżerów zakupów (PMI) S&P Global spadł do 51,9 pkt z 53,1 pkt we wrześniu.

Wskaźnik był niższy od oczekiwań

Październikowy odczyt był najniższy od czerwca i okazał się słabszy od oczekiwań analityków. Eksperci ankietowani przez Reuters prognozowali spadek indeksu jedynie do 52,7 pkt, informuje Cyprus Mail.

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Poziom 50 pkt oddziela wzrost od spadku aktywności gospodarczej. Odczyt na poziomie 51,9 pkt wskazuje zatem, że sektor prywatny strefy euro nadal rósł, ale w wolniejszym tempie.

Sektor usług również spowolnił

Indeks aktywności gospodarczej w sektorze usług spadł z 53,0 pkt we wrześniu do 51,7 pkt w październiku. Jest to najniższy odczyt od dwóch miesięcy. Analitycy oczekiwali jego spadku do 52,5 pkt, dlatego faktyczna wartość również okazała się słabsza od prognoz.

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