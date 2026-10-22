60岁及以上美国人报告因诈骗损失30亿美元——CNBC

2025年，美国60岁及以上人群报告因诈骗损失约30亿美元。这比2024年的24亿美元高出25%，也是2020年报告损失6亿美元的五倍。美国联邦贸易委员会在提交给国会的年度报告中提供了这些数据，CNBC报道。

最大损失集中在少数受害者身上

报告遭遇诈骗的老年人中，只有6%损失了至少10万美元。与此同时，此类案件占该年龄组全部报告损失的70%，即21亿美元。报告损失10万美元及以上的受害者人数增长近六倍，从2020年的1136人增至2025年的6769人。

联邦贸易委员会指出，由于存在大量未报告的案件，老年美国人在2025年的实际损失可能介于133亿美元至1195亿美元之间。该机构对2024年估计的可能范围为101亿美元至815亿美元。

投资骗局成为损失最为严重的类型

投资骗局给老年消费者造成的损失最大，超过10亿美元，较2024年增长42%。FTC表示，这类骗局通常始于社交媒体上的投资广告，或来自冒充金融顾问者的信息。随后，受害者可能被引导至虚假的交易平台。

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按报告损失额计算，冒充政府机构的骗局位居第二，损失为4.48亿美元。犯罪分子冒充公司员工的诈骗造成4.22亿美元损失。在其他骗局中，犯罪分子冒充银行或政府机构代表，诱骗民众转移资金、邮寄现金或使用加密货币自动取款机，声称这样做是为了保护资产。

国会审议对受害者的支持措施

众议院9月以408票对17票通过了两党法案《Tax Relief for Fraud Victims Act》。该法案规定取消对诈骗损失税收抵扣的限制，并在特定条件下免除从退休账户提前提取资金所需缴纳的10%罚款。该文件已提交至参议院财政委员会。

此外，众议院6月以414票对2票支持《Financial Exploitation Prevention Act》。该法案将允许部分金融机构在有合理理由怀疑客户遭受财务剥削时，暂时延迟交易。

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