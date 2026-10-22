В США люди в возрасте от 60 лет сообщили о потере около $3 млрд из-за мошенничества в 2025 году. Это на 25% больше, чем $2,4 млрд в 2024 году, и в пять раз превышает показатель 2020 года, когда заявленные убытки составили $600 млн. Такие данные Федеральная торговая комиссия США привела в ежегодном отчете для Конгресса, сообщает CNBC.

Наибольшие потери пришлись на небольшое число жертв

Лишь 6% пожилых людей, сообщивших о мошенничестве, потеряли не менее $100 тыс. В то же время на такие случаи пришлось 70% всех заявленных убытков этой возрастной группы — $2,1 млрд. Число пострадавших, заявивших о потерях от $100 тыс., выросло почти вшестеро: с 1136 человек в 2020 году до 6769 в 2025-м.

Федеральная торговая комиссия отметила, что из-за значительного числа незарегистрированных случаев реальные потери пожилых американцев в 2025 году могли составить от $13,3 млрд до $119,5 млрд. Для 2024 года ведомство оценивало возможный диапазон в $10,1–81,5 млрд.

Инвестиционные схемы стали наиболее затратными

Наибольший ущерб пожилым потребителям нанесли инвестиционные аферы: он превысил $1 млрд, увеличившись на 42% по сравнению с 2024 годом. По данным FTC, такие схемы часто начинаются с рекламы инвестиций в социальных сетях или сообщений от людей, выдающих себя за финансовых консультантов. Затем жертв могут направить на фальшивые торговые платформы.

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Вторыми по объему заявленных потерь стали аферы с выдачей себя за государственные органы — $448 млн. Мошенничества, в которых злоумышленники представлялись сотрудниками компаний, причинили $422 млн убытков. В других схемах злоумышленники выдают себя за представителей банков или государственных учреждений и убеждают людей перевести средства, отправить наличные или воспользоваться криптовалютными банкоматами якобы для защиты активов.

Конгресс рассматривает поддержку пострадавших

Палата представителей в сентябре одобрила двухпартийный законопроект Tax Relief for Fraud Victims Act 408 голосами против 17. Он предусматривает отмену ограничений на налоговый вычет потерь от мошенничества и, при определенных условиях, освобождение от 10-процентного штрафа за досрочное снятие средств с пенсионных счетов. Документ передали в Комитет Сената по финансам.

Отдельно Палата представителей в июне 414 голосами против двух поддержала Financial Exploitation Prevention Act. Законопроект позволил бы некоторым финансовым учреждениям временно задерживать операции, если они обоснованно подозревают финансовую эксплуатацию клиента.

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