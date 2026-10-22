W Stanach Zjednoczonych osoby w wieku 60 lat i więcej zgłosiły straty w wysokości około 3 mld dolarów wskutek oszustw w 2025 roku. To o 25% więcej niż 2,4 mld dolarów w 2024 roku i pięć razy więcej niż w 2020 roku, gdy zgłoszone straty wyniosły 600 mln dolarów. Takie dane Federalna Komisja Handlu USA przedstawiła w dorocznym raporcie dla Kongresu, informuje CNBC.

Największe straty dotknęły niewielką liczbę ofiar

Tylko 6% starszych osób, które zgłosiły oszustwo, straciło co najmniej 100 tys. dolarów. Jednocześnie takie przypadki stanowiły 70% wszystkich zgłoszonych strat w tej grupie wiekowej — 2,1 mld dolarów. Liczba poszkodowanych, którzy zgłosili straty od 100 tys. dolarów, wzrosła niemal sześciokrotnie: z 1136 osób w 2020 roku do 6769 w 2025 roku.

Federalna Komisja Handlu zaznaczyła, że ze względu na znaczną liczbę niezgłoszonych przypadków rzeczywiste straty starszych Amerykanów w 2025 roku mogły wynieść od 13,3 mld do 119,5 mld dolarów. Dla 2024 roku urząd szacował możliwy przedział na 10,1–81,5 mld dolarów.

Programy inwestycyjne stały się najbardziej kosztowne

Największe straty starszym konsumentom przyniosły oszustwa inwestycyjne: przekroczyły 1 mld dolarów, rosnąc o 42% w porównaniu z 2024 rokiem. Według FTC takie schematy często zaczynają się od reklam inwestycji w mediach społecznościowych lub wiadomości od osób podających się za doradców finansowych. Następnie ofiary mogą zostać skierowane na fałszywe platformy handlowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Drugie pod względem zgłoszonych strat były oszustwa polegające na podszywaniu się pod organy państwowe — 448 mln dolarów. Oszustwa, w których sprawcy podawali się za pracowników firm, spowodowały straty w wysokości 422 mln dolarów. W innych schematach sprawcy podszywają się pod przedstawicieli banków lub instytucji państwowych i przekonują ludzi do przelania środków, wysłania gotówki lub skorzystania z bankomatów kryptowalutowych, rzekomo w celu ochrony aktywów.

Kongres rozważa wsparcie dla poszkodowanych

We wrześniu Izba Reprezentantów przyjęła ponadpartyjny projekt Tax Relief for Fraud Victims Act stosunkiem głosów 408 do 17. Przewiduje on zniesienie ograniczeń dotyczących odliczenia podatkowego strat wynikających z oszustw oraz, pod pewnymi warunkami, zwolnienie z 10-procentowej kary za wcześniejsze wypłaty z kont emerytalnych. Dokument przekazano do Senackiej Komisji Finansów.

Osobno w czerwcu Izba Reprezentantów poparła Financial Exploitation Prevention Act stosunkiem głosów 414 do dwóch. Projekt ustawy umożliwiłby niektórym instytucjom finansowym tymczasowe opóźnianie transakcji, jeśli mają uzasadnione podejrzenie finansowego wykorzystywania klienta.

Czytaj nas na