Палата представителей одобрила снижение налога на топливо для отопления на 5,3 цента за литр, сообщает Cyprus Mail. Во время голосования депутаты приняли поправку, согласно которой сниженная ставка начнет действовать 23 октября, а не с 1 ноября, как предусматривалось ранее.

Льготный налог будет применяться до 30 апреля 2027 года. Решение является частью пакета мер по смягчению роста стоимости жизни, представленного в конце сентября.

Потери бюджета

Правительство оценивает потери бюджета из-за недополучения налоговых поступлений примерно в 5,2 млн евро. Все депутаты поддержали эту меру, однако часть из них сочла ее недостаточной и запоздалой.

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Депутат партии Alma Одиссеас Михаэлидис заявил, что после снижения налога тонна топлива для отопления будет стоить около 1600 евро вместо 1650 евро. Он также отметил, что в марте этого года тонна такого топлива стоила 950 евро.

Критика депутатов

Михаэлидис считает, что правительству следовало также обратиться в Европейскую комиссию по вопросу дальнейшего снижения налоговой ставки на автомобильное топливо, как это было сделано для топлива для отопления.

Депутат партии «Прямая демократия» Яннис Лаурис назвал эту меру временным решением. По его мнению, энергию следует относить к товарам первой необходимости, а не облагать налогом. Он также заявил, что из-за роста цен правительство получает дополнительные поступления от НДС, а затем оказывает ограниченную помощь.

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