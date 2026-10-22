议会批准将供暖燃料税每升下调5.3欧分——《塞浦路斯邮报》

众议院批准将供暖燃料税每升下调5.3欧分，《塞浦路斯邮报》报道。在投票期间，议员们通过了一项修正案，根据该修正案，下调后的税率将于10月23日生效，而非此前计划的11月1日。

优惠税率将适用至2027年4月30日。该决定是9月底提出的一揽子缓解生活成本上涨措施的一部分。

预算损失

政府估计，因税收收入减少造成的预算损失约为520万欧元。所有议员都支持该措施，但其中一些人认为该措施力度不足且来得太晚。

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Alma党议员奥德修斯·米哈埃利季斯表示，减税后，一吨供暖燃料的价格将约为1600欧元，而不是1650欧元。他还指出，今年3月，一吨此类燃料的价格为950欧元。

议员的批评

米哈埃利季斯认为，政府还应就进一步降低汽车燃料税率一事向欧盟委员会提出申请，如同针对供暖燃料所做的那样。

“直接民主”党议员扬尼斯·劳里斯称，该措施是临时解决方案。他认为，能源应被归类为必需品，而不应被征税。他还表示，由于价格上涨，政府获得了额外的增值税收入，随后却只提供有限的援助。

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