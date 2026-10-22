W Korei Południowej Bank Korei utrzymał w czwartek, 22 października, bazową stopę procentową na poziomie 3% po dwóch kolejnych podwyżkach. W lipcu i sierpniu regulator podnosił stopę o 25 punktów bazowych, jednak w tym miesiącu zdecydował się na przerwę, informuje Korea Herald.

Inflacja powyżej celu regulatora

Jednym z kluczowych czynników dla banku centralnego pozostaje inflacja. We wrześniu ceny konsumpcyjne wzrosły o 2,9% rok do roku, po wzroście o 3,1% w sierpniu. Wskaźnik nadal przekracza cel Banku Korei wynoszący 2%.

Dodatkową presję na ceny wywiera drożejąca ropa na tle przedłużającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. We wtorek cena ropy Brent zbliżała się do 112 dolarów za baryłkę, co było najwyższym poziomem od pięciu miesięcy.

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Zadłużenie gospodarstw domowych i ceny mieszkań

Regulator bierze również pod uwagę ryzyka dla stabilności finansowej związane ze wzrostem kosztów mieszkań i zadłużeniem gospodarstw domowych. Wartość niespłaconych kredytów gospodarstw domowych w pięciu największych bankach na czwartek osiągnęła 783,59 bln wonów. To o 2,76 bln wonów więcej niż pod koniec września i oznacza powrót do wzrostu po spadku w poprzednim miesiącu.

Jednocześnie silniejszy od oczekiwanego wzrost gospodarczy zmniejszył pilność kolejnych zmian polityki pieniężnej. Wicepremier i minister finansów Lee Hyeon-il oświadczył 16 października, że gospodarka kraju może wzrosnąć w tym roku o 3,6%, podczas gdy sierpniowa prognoza Banku Korei zakładała 3,3%. Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących za pierwsze osiem miesięcy roku wyniosła 279,2 mld dolarów wobec 69,67 mld dolarów rok wcześniej.

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