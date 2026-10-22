Prokuratura obwodowa w Czernihowie we współpracy z Biurem Prokuratora Generalnego doprowadziła do dobrowolnego przekazania kwoty 1,5 mln hrywien na wsparcie ukraińskich żołnierzy broniących obwodu czernihowskiego.

Środki zostały przekazane przez osoby podejrzane w ramach postępowania przygotowawczego. Pieniądze przekazano 105. oddziałowi straży granicznej im. księcia Włodzimierza Wielkiego, którego żołnierze wykonują zadania bojowe w ramach obrony Ukrainy przed rosyjską agresją zbrojną.

Strażnicy graniczni tej jednostki zapewniają ochronę granicy państwowej, w szczególności na terenie obwodu czernihowskiego, który graniczy z Rosją i Białorusią. Pomoc finansowa ma wzmocnić potencjał żołnierzy wykonujących zadania związane z obroną kraju.

Prokuratura zaznaczyła, że wsparcie formacji wojskowych, które bronią integralności terytorialnej Ukrainy, jest jednym z priorytetowych kierunków działalności urzędu w ramach wykonywania jego funkcji konstytucyjnych.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Czernihowie.

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