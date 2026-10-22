Подозреваемые перечислили 1,5 млн грн в поддержку пограничников Черниговской области
Черниговская областная прокуратура в сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора обеспечила добровольный перевод 1,5 млн грн в поддержку украинских военных, защищающих Черниговскую область.
Средства были перечислены подозреваемыми в рамках досудебного расследования. Деньги передали 105-му пограничному отряду имени князя Владимира Великого, военнослужащие которого выполняют боевые задачи по защите Украины от российской вооруженной агрессии.
Пограничники этого подразделения обеспечивают охрану государственной границы, в частности на территории Черниговской области, граничащей с Россией и Беларусью. Финансовая помощь призвана укрепить потенциал военных, выполняющих задачи по защите страны.
В прокуратуре отметили, что поддержка воинских формирований, защищающих территориальную целостность Украины, является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства в рамках выполнения его конституционных функций.
Источник: Черниговская областная прокуратура.
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