Подозреваемые перечислили 1,5 млн грн в поддержку пограничников Черниговской области

Черниговская областная прокуратура в сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора обеспечила добровольный перевод 1,5 млн грн в поддержку украинских военных, защищающих Черниговскую область.

Средства были перечислены подозреваемыми в рамках досудебного расследования. Деньги передали 105-му пограничному отряду имени князя Владимира Великого, военнослужащие которого выполняют боевые задачи по защите Украины от российской вооруженной агрессии.

Пограничники этого подразделения обеспечивают охрану государственной границы, в частности на территории Черниговской области, граничащей с Россией и Беларусью. Финансовая помощь призвана укрепить потенциал военных, выполняющих задачи по защите страны.

В прокуратуре отметили, что поддержка воинских формирований, защищающих территориальную целостность Украины, является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства в рамках выполнения его конституционных функций.

Источник: Черниговская областная прокуратура.

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