В Южной Корее Банк Кореи сохранил базовую процентную ставку на уровне 3% в четверг, 22 октября, после двух последовательных повышений. В июле и августе регулятор повышал ставку на 25 базисных пунктов, однако в этом месяце решил взять паузу, сообщает Korea Herald.

Инфляция выше целевого уровня регулятора

Одним из ключевых факторов для центробанка остается инфляция. В сентябре потребительские цены выросли на 2,9% в годовом выражении после 3,1% в августе. Показатель все еще превышает целевой уровень Банка Кореи в 2%.

Дополнительное давление на цены оказывает подорожание нефти на фоне затяжного конфликта на Ближнем Востоке. Во вторник цена Brent приближалась к 112 долларам за баррель — это максимум за пять месяцев.

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Долги домохозяйств и цены на жилье

Регулятор также учитывает риски для финансовой стабильности, связанные с ростом стоимости жилья и долгами домохозяйств. Объем непогашенных кредитов домохозяйств в пяти крупнейших банках по состоянию на четверг достиг 783,59 трлн вон. Это на 2,76 трлн вон больше, чем в конце сентября, и означает возобновление роста после снижения в предыдущем месяце.

В то же время более сильный, чем ожидалось, экономический рост снизил срочность новых изменений денежно-кредитной политики. Вице-премьер и министр финансов Ли Хён Иль 16 октября заявил, что экономика страны в этом году может вырасти на 3,6%, тогда как августовский прогноз Банка Кореи предусматривал 3,3%. Профицит текущего счета за первые восемь месяцев года составил 279,2 млрд долларов против 69,67 млрд долларов годом ранее.

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