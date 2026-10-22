Światowe rynki akcji spadły, a cena ropy Brent wzrosła do 112 dolarów za baryłkę. Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 straciły 1,02% przed otwarciem handlu w Nowym Jorku, natomiast kontrakty na technologiczny Nasdaq spadły o 1,82%.

Spadki indeksów w Europie i Azji

Jak informuje Fortune, europejski indeks Stoxx 600 spadł o 0,92% na początku sesji, a brytyjski FTSE 100 stracił 0,46% do południa. W Azji indeks południowokoreańskiej giełdy KOSPI spadł o 3,52%, japoński Nikkei 225 — o 2,65%, a indyjski Nifty 50 — o 0,82%. Chiński CSI 300 spadł o 1,84% i od początku roku stracił 15%.

Publikacja wiąże nastroje inwestorów między innymi z doniesieniami o dalszych napięciach na Bliskim Wschodzie. Według Fortune wspierani przez Iran Huti przeprowadzili nowe ataki dronami na saudyjskie lotniska i pole naftowe Shaybah należące do Saudi Aramco. USA nakazały pracownikom opuścić ambasadę w Rijadzie. Fortune pisze również, że Iran kontynuował ataki na statki, które próbowały skorzystać z Cieśniny Ormuz.

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Tesla obniżyła prognozę nakładów kapitałowych

Akcje Tesli spadły o 5,35% w handlu posesyjnym po telekonferencji dotyczącej wyników za trzeci kwartał. Tesla obniżyła prognozę nakładów kapitałowych na 2026 rok z 25 mld do 20 mld dolarów. Jim Reid z Deutsche Banku stwierdził, że wywołało to pytania o tempo przejścia firmy w kierunku sztucznej inteligencji i robotyki, podczas gdy jej bieżące przychody i zysk były zbliżone do oczekiwań.

Ponadto rentowność 10-letnich obligacji Francji osiągnęła 5,1% — najwyższy poziom od 2002 roku. Bitcoin potaniał do 81 922 dolarów.

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