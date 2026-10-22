Мировые фондовые рынки снизились, а стоимость нефти Brent поднялась до 112 долларов за баррель. Фьючерсы на индекс S&P 500 перед открытием торгов в Нью-Йорке потеряли 1,02%, а фьючерсы на технологический Nasdaq снизились на 1,82%.

Падение индексов в Европе и Азии

Как сообщает Fortune, европейский индекс Stoxx 600 в начале торгов снизился на 0,92%, а британский FTSE 100 к полудню потерял 0,46%. В Азии индекс южнокорейской биржи KOSPI упал на 3,52%, японский Nikkei 225 — на 2,65%, индийский Nifty 50 — на 0,82%. Китайский CSI 300 снизился на 1,84% и с начала года потерял 15%.

Издание связывает настроения инвесторов, в частности, с сообщениями о дальнейшей напряженности на Ближнем Востоке. По данным Fortune, поддерживаемые Ираном хуситы нанесли новые удары дронами по саудовским аэропортам и нефтяному месторождению Shaybah компании Saudi Aramco. США приказали сотрудникам покинуть посольство в Эр-Рияде. Fortune также пишет, что Иран продолжил атаки на суда, пытавшиеся воспользоваться Ормузским проливом.

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Tesla сократила прогноз капитальных расходов

Акции Tesla на внебиржевых торгах снизились на 5,35% после конференц-звонка по итогам третьего квартала. Tesla сократила прогноз капитальных расходов на 2026 год с 25 млрд до 20 млрд долларов. Джим Рид из Deutsche Bank заявил, что это вызвало вопросы относительно темпов перехода компании к искусственному интеллекту и робототехнике, тогда как ее текущие доходы и прибыль были близки к ожиданиям.

Кроме того, доходность 10-летних облигаций Франции достигла 5,1% — самого высокого уровня с 2002 года. Биткоин подешевел до 81 922 долларов.

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