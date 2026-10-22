Світові ринки впали, Brent подорожчала до 112 доларів за барель — Fortune

Світові фондові ринки знизилися, а вартість нафти Brent піднялася до 112 доларів за барель. Ф'ючерси на індекс S&P 500 перед відкриттям торгів у Нью-Йорку втратили 1,02%, а ф'ючерси на технологічний Nasdaq знизилися на 1,82%.

Падіння індексів у Європі та Азії

Як повідомляє Fortune, європейський індекс Stoxx 600 на початку торгів знизився на 0,92%, а британський FTSE 100 до обіду втратив 0,46%. В Азії індекс південнокорейської біржі KOSPI впав на 3,52%, японський Nikkei 225 — на 2,65%, індійський Nifty 50 — на 0,82%. Китайський CSI 300 знизився на 1,84% і з початку року втратив 15%.

Видання пов'язує настрої інвесторів, зокрема, з повідомленнями про подальшу напруженість на Близькому Сході. За даними Fortune, підтримувані Іраном хусити завдали нових ударів дронами по саудівських аеропортах і нафтовому родовищу Shaybah компанії Saudi Aramco. США наказали співробітникам залишити посольство в Ер-Ріяді. Також Fortune пише, що Іран продовжив атаки на судна, які намагалися скористатися Ормузькою протокою.

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Tesla скоротила прогноз капітальних витрат

Акції Tesla на позабіржових торгах знизилися на 5,35% після конференц-дзвінка за підсумками третього кварталу. Tesla скоротила прогноз капітальних витрат на 2026 рік із 25 млрд до 20 млрд доларів. Джим Рід із Deutsche Bank заявив, що це викликало запитання щодо темпів переходу компанії до штучного інтелекту та робототехніки, тоді як її поточні доходи й прибуток були близькими до очікувань.

Крім того, дохідність 10-річних облігацій Франції сягнула 5,1% — найвищого рівня з 2002 року. Біткоїн подешевшав до 81 922 доларів.

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