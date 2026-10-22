Індекс CSI 300 у Китаї впав на 20% від червневого піку — CNBC

У Китаї ключовий фондовий індекс CSI 300 увійшов у «ведмежу» фазу, знизившись на 20% від пікового рівня в червні. Індекс відстежує акції 300 найбільших компаній, що котируються на біржах Шанхая та Шеньчженя.

Десять тижнів падіння

CSI 300 знижується десятий тиждень поспіль. Від початку поточного тижня на момент публікації він утратив ще 2,6%, що свідчить про тривалий тиск на китайські акції. Про це з посиланням на дані LSEG повідомляє CNBC.

Голова та інвестиційний директор Pella Funds Джордан Светановскі заявив, що китайський ринок акцій і надалі стикається зі структурними проблемами. За його словами, економіка країни долає наслідки багаторічного надлишку виробничих потужностей та надмірних інвестицій.

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Тиск на прибутки компаній

Китайські компанії потерпають від уповільнення зростання прибутків на тлі жорсткої конкуренції, яка зменшує маржу. У вересні Китай зафіксував найслабше цього року зростання промислових прибутків.

У другому кварталі економіка Китаю, другої за розміром у світі, продемонструвала найповільніше зростання за понад три роки. На неї тиснуть багаторічний спад у секторі нерухомості та тривала слабкість споживчого попиту.

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