Kluczowy chiński indeks giełdowy CSI 300 wszedł w fazę „niedźwiedzia”, spadając o 20% od szczytowego poziomu w czerwcu. Indeks śledzi akcje 300 największych spółek notowanych na giełdach w Szanghaju i Shenzhen.

Dziesięć tygodni spadków

CSI 300 spada dziesiąty tydzień z rzędu. Od początku bieżącego tygodnia do momentu publikacji stracił kolejne 2,6%, co wskazuje na utrzymującą się presję na chińskie akcje. CNBC poinformowało o tym, powołując się na dane LSEG.

Jordan Svetanovski, prezes i dyrektor inwestycyjny Pella Funds, oświadczył, że chiński rynek akcji nadal mierzy się z problemami strukturalnymi. Według niego gospodarka kraju przezwycięża skutki wieloletniej nadwyżki mocy produkcyjnych i nadmiernych inwestycji.

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Presja na zyski spółek

Chińskie spółki cierpią z powodu spowolnienia wzrostu zysków w warunkach ostrej konkurencji, która obniża marże. We wrześniu Chiny odnotowały najsłabszy w tym roku wzrost zysków przemysłowych.

W drugim kwartale gospodarka Chin, druga co do wielkości na świecie, odnotowała najwolniejszy wzrost od ponad trzech lat. Jest ona pod presją wieloletniego spadku w sektorze nieruchomości oraz utrzymującej się słabości popytu konsumpcyjnego.

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