Ключевой китайский фондовый индекс CSI 300 вошел в «медвежью» фазу, снизившись на 20% от пикового уровня в июне. Индекс отслеживает акции 300 крупнейших компаний, котирующихся на биржах Шанхая и Шэньчжэня.

Десять недель падения

CSI 300 снижается десятую неделю подряд. С начала текущей недели к моменту публикации он потерял еще 2,6%, что свидетельствует о продолжительном давлении на китайские акции. Об этом со ссылкой на данные LSEG сообщает CNBC.

Председатель и инвестиционный директор Pella Funds Джордан Светановски заявил, что китайский рынок акций продолжает сталкиваться со структурными проблемами. По его словам, экономика страны преодолевает последствия многолетнего избытка производственных мощностей и чрезмерных инвестиций.

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Давление на прибыли компаний

Китайские компании страдают от замедления роста прибыли на фоне жесткой конкуренции, которая сокращает маржу. В сентябре Китай зафиксировал самый слабый в этом году рост промышленной прибыли.

Во втором квартале экономика Китая, вторая по величине в мире, продемонстрировала самый медленный рост более чем за три года. На нее давят многолетний спад в секторе недвижимости и сохраняющаяся слабость потребительского спроса.

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