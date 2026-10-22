全球市场下跌，布伦特原油涨至每桶112美元——《财富》

全球股市下跌，布伦特原油价格升至每桶112美元。纽约开市前，标普500指数期货下跌1.02%，以科技股为主的纳斯达克期货下跌1.82%。

欧洲和亚洲指数下跌

据《财富》报道，欧洲Stoxx 600指数在开盘时下跌0.92%，英国富时100指数到中午下跌0.46%。在亚洲，韩国股市KOSPI指数下跌3.52%，日本日经225指数下跌2.65%，印度Nifty 50指数下跌0.82%。中国沪深300指数下跌1.84%，自年初以来已下跌15%。

该刊将投资者情绪尤其与有关中东局势进一步紧张的报道联系起来。据《财富》报道，伊朗支持的胡塞武装对沙特机场以及沙特阿美公司的Shaybah油田发动了新的无人机袭击。美国命令员工撤离驻利雅得大使馆。《财富》还写道，伊朗继续袭击试图通过霍尔木兹海峡的船只。

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Tesla下调资本支出预测

在第三季度业绩电话会议后，Tesla股价在盘后交易中下跌5.35%。Tesla将其2026年资本支出预测从250亿美元下调至200亿美元。德意志银行的吉姆·里德表示，这引发了对该公司向人工智能和机器人技术转型速度的疑问，而其当前营收和利润接近预期。

此外，法国10年期国债收益率达到5.1%，为2002年以来的最高水平。比特币跌至81,922美元。

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