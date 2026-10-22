Międzynarodowy Fundusz Walutowy w regionalnym przeglądzie opublikowanym w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich prognozuje spadek produkcji gospodarczej w Pakistanie oraz krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej o 1,3% w 2026 roku. Fundusz wiąże tę prognozę ze skutkami wojny przeciwko Iranowi, którą źródło określa jako prowadzoną przez Stany Zjednoczone i Izrael.

Jak informuje Dawn, na prognozę wpłynęły zakłócenia w produkcji energii, żegludze, turystyce i handlu, a także pogorszenie nastrojów gospodarczych. MFW oczekuje, że w 2027 roku produkcja gospodarcza w tych krajach odbuduje się i wzrośnie o 6,6%, jednak ogółem pozostanie poniżej prognoz sprzed wojny.

Nierównomierny wpływ

Według oceny MFW skutki konfliktu dla gospodarek regionu są znaczące, lecz nierównomierne. Kraje eksportujące ropę naftową odczuły silniejszy wpływ z powodu zakłóceń w produkcji energii i transporcie morskim. Importerzy ropy okazali się bardziej odporni dzięki popytowi wewnętrznemu, przekazom pieniężnym, ruchowi turystycznemu, korzystnym warunkom finansowym i działaniom władz mającym chronić konsumentów przed wzrostem cen surowców.

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Warunki prognozy bazowej

Scenariusz bazowy MFW zakłada, że konflikt zacznie wygasać na początku 2027 roku, a handel będzie stopniowo normalizował się w ciągu roku. Jednocześnie fundusz ostrzegł przed wyjątkowo wysoką niepewnością: dalsze zakłócenia w produkcji energii i na szlakach handlowych mogą podnieść ceny energii.

MFW dopuszcza także zaostrzenie zewnętrznych warunków finansowych, jeśli inwestorzy zrewidują szacunki wzrostu produktywności dzięki sztucznej inteligencji, a stopy procentowe będą rosły z powodu obaw o inflację i stan finansów publicznych. Fundusz wezwał decydentów do utrzymania stabilności cen i stabilności fiskalnej, wspierania niezależności banków centralnych oraz przeprowadzania reform strukturalnych w celu zwiększenia produktywności i tworzenia miejsc pracy.

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