Международный валютный фонд в региональном обзоре, опубликованном в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, прогнозирует сокращение экономического выпуска в Пакистане, странах Ближнего Востока и Северной Африки на 1,3% в 2026 году. Фонд связывает этот прогноз с последствиями войны против Ирана, которую источник характеризует как возглавляемую Соединенными Штатами и Израилем.

Как сообщает Dawn, на прогноз повлияли перебои в производстве энергии, судоходстве, туризме и торговле, а также ухудшение экономических настроений. МВФ ожидает, что в 2027 году экономический выпуск в этих странах восстановится и вырастет на 6,6%, однако в целом останется ниже довоенных прогнозов.

Неравномерное влияние

По оценке МВФ, последствия конфликта для экономик региона являются существенными, но неравномерными. Страны-экспортеры нефти испытали более сильное воздействие из-за нарушений в производстве энергоносителей и морских перевозках. Импортеры нефти оказались более устойчивыми благодаря внутреннему спросу, денежным переводам, туристическим потокам, благоприятным финансовым условиям и мерам властей по защите потребителей от подорожания сырья.

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Условия базового прогноза

Базовый сценарий МВФ предполагает, что конфликт начнет затихать в начале 2027 года, а торговля будет постепенно нормализоваться в течение года. В то же время фонд предупредил об исключительно высокой неопределенности: дальнейшие сбои в производстве энергии и на торговых маршрутах могут повысить цены на энергоносители.

МВФ также допускает ужесточение внешних финансовых условий, если инвесторы пересмотрят оценки прироста производительности благодаря искусственному интеллекту, а процентные ставки будут расти из-за обеспокоенности инфляцией и состоянием государственных финансов. Фонд призвал политиков сохранять ценовую стабильность и фискальную устойчивость, поддерживать независимость центральных банков и проводить структурные реформы для повышения производительности и создания рабочих мест.

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