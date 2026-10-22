МВФ очікує падіння економіки регіону на 1,3% через війну проти Ірану — Dawn

Міжнародний валютний фонд у регіональному огляді, оприлюдненому в Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати, прогнозує скорочення економічного випуску в Пакистані, країнах Близького Сходу та Північної Африки на 1,3% у 2026 році. У фонді пов’язують цей прогноз із наслідками війни проти Ірану, яку джерело характеризує як очолювану США та Ізраїлем.

Як повідомляє Dawn, на прогноз вплинули перебої у виробництві енергії, судноплавстві, туризмі й торгівлі, а також погіршення економічних настроїв. МВФ очікує, що у 2027 році економічний випуск у цих країнах відновиться та зросте на 6,6%, однак загалом залишатиметься нижчим за довоєнні прогнози.

Нерівномірний вплив

За оцінкою МВФ, наслідки конфлікту для економік регіону є суттєвими, але нерівномірними. Країни-експортери нафти зазнали сильнішого впливу через порушення у виробництві енергоносіїв і морських перевезеннях. Імпортери нафти виявилися стійкішими завдяки внутрішньому попиту, грошовим переказам, туристичним потокам, сприятливим фінансовим умовам і заходам влади для захисту споживачів від подорожчання сировини.

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Умови базового прогнозу

Базовий сценарій МВФ передбачає, що конфлікт почне вщухати на початку 2027 року, а торгівля поступово нормалізується протягом року. Водночас фонд попередив про винятково високу невизначеність: подальші збої у виробництві енергії та на торговельних маршрутах можуть підвищити ціни на енергоносії.

МВФ також допускає посилення зовнішніх фінансових умов, якщо інвестори переглянуть оцінки приросту продуктивності завдяки штучному інтелекту, а відсоткові ставки зростатимуть через занепокоєння інфляцією та станом державних фінансів. Фонд закликав політиків зберігати цінову стабільність і фіскальну стійкість, підтримувати незалежність центральних банків та проводити структурні реформи для підвищення продуктивності й створення робочих місць.

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