国际货币基金组织在阿联酋迪拜发布的地区展望中预测，巴基斯坦以及中东和北非国家的经济产出将在2026年下降1.3%。该基金将这一预测与对伊朗战争的后果联系起来，该消息来源将这场战争描述为由美国和以色列领导。

据Dawn报道，能源生产、航运、旅游和贸易中断，以及经济情绪恶化，均影响了这一预测。国际货币基金组织预计，这些国家的经济产出将在2027年恢复并增长6.6%，但总体仍将低于战前预测。

影响不均衡

国际货币基金组织评估认为，冲突对该地区经济体的影响显著但并不均衡。石油出口国因能源生产和海运受扰而受到更强烈的冲击。石油进口国则因国内需求、汇款、旅游客流、有利的金融条件以及当局保护消费者免受大宗商品涨价影响的措施而表现出更强韧性。

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基准预测条件

国际货币基金组织的基准情景假定，冲突将在2027年初开始缓和，贸易将在全年逐步恢复正常。与此同时，该基金警告称，不确定性异常高：能源生产和贸易路线的进一步中断可能推高能源价格。

国际货币基金组织还认为，如果投资者重新评估人工智能带来的生产率增长，且由于对通胀和公共财政状况的担忧导致利率上升，外部金融条件可能收紧。该基金呼吁决策者维持价格稳定和财政可持续性，支持中央银行独立性，并实施结构性改革以提高生产率和创造就业岗位。

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