Norweski państwowy fundusz majątkowy, największy na świecie, odnotował w trzecim kwartale stratę księgową w wysokości 278 mld koron norweskich, czyli 29,7 mld dolarów. Na wynik wpłynęły słabsze rezultaty inwestycji w papiery dłużne w związku ze wzrostem stóp procentowych, informuje CNBC.

Wynik kwartalny

Norges Bank Investment Management, która zarządza funduszem o portfelu wartym 2,3 bln dolarów, poinformowała o ujemnym wyniku księgowym za okres sprawozdawczy. Strata wyniosła 278 mld koron, co odpowiada około 29,7 mld dolarów.

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Wpływ obligacji

Inwestycje funduszu o stałym dochodzie przyniosły ujemną stopę zwrotu na poziomie 3,5%. W NBIM wskazano ten wskaźnik jako jeden z kluczowych czynników ogólnego spadku.

Zastępca dyrektora generalnego NBIM Trond Grande oświadczył, że ogólna stopa zwrotu funduszu była bliska zeru, ale kwartał zakończył się niewielkim ujemnym wynikiem. Według niego wzrost stóp procentowych osłabił wyniki inwestycji funduszu w instrumenty o stałym dochodzie.

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