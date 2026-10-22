Суверенный фонд Норвегии, крупнейший в мире, зафиксировал в третьем квартале бухгалтерский убыток в размере 278 млрд норвежских крон, или $29,7 млрд. На результат повлияли более слабые показатели вложений в долговые ценные бумаги на фоне повышения процентных ставок, сообщает CNBC.

Квартальный результат

Norges Bank Investment Management, управляющая фондом с портфелем на $2,3 трлн, сообщила об отрицательном бухгалтерском результате за отчетный период. Сумма убытка составила 278 млрд крон, что эквивалентно примерно $29,7 млрд.

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Влияние облигаций

Инвестиции фонда с фиксированным доходом продемонстрировали отрицательную доходность в 3,5%. В NBIM назвали этот показатель одним из ключевых факторов общего снижения.

Заместитель генерального директора NBIM Тронд Гранде заявил, что общая доходность фонда была близка к нулю, однако квартал завершился незначительным отрицательным результатом. По его словам, повышение процентных ставок ослабило результаты вложений фонда в инструменты с фиксированным доходом.

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