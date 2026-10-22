Brytyjski bank Barclays poinformował o zysku przed opodatkowaniem w wysokości 2,3 mld funtów za okres od lipca do września, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W ubiegłym roku wskaźnik wyniósł 2,1 mld funtów. Informuje o tym The Guardian.

Skup akcji za 500 mln funtów

Dyrektor generalny Barclays C. S. Venkatakrishnan oświadczył, że bank przeprowadzi dodatkowy skup własnych akcji o wartości 500 mln funtów. Po jego realizacji łączna kwota zwrócona akcjonariuszom od początku roku poprzez dywidendy i skup akcji osiągnie 2,8 mld funtów.

Wyniki opublikowano przed budżetem Wielkiej Brytanii, który ma zostać przedstawiony 28 października. Według gazety kanclerz John Healey ma ogłosić podwyżkę podatków dla banków, ponieważ rząd premiera Andy’ego Burnhama szuka dodatkowych wpływów na programy wsparcia w związku ze wzrostem kosztów życia.

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Dochody z bankowości detalicznej

Dochód odsetkowy netto brytyjskiego oddziału detalicznego Barclays wzrósł o 6%, do 2 mld funtów. Wskaźnik ten odzwierciedla różnicę między dochodami z kredytowania a wypłatami dla deponentów z tytułu depozytów.

Brytyjski Kongres Związków Zawodowych, który opowiada się za wyższymi podatkami dla banków, oświadczył, że kredytodawcy powinni płacić więcej podatków. Według sekretarza generalnego organizacji Paula Nowaka cztery największe banki w Wielkiej Brytanii łącznie osiągnęły 200 mld funtów zysku od 2021 roku.

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