Британский банк Barclays сообщил о прибыли до налогообложения в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов за июль—сентябрь, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году показатель составил 2,1 млрд фунтов. Об этом сообщает The Guardian.

Выкуп акций на 500 млн фунтов

Генеральный директор Barclays Си Эс Венкатакришнан заявил, что банк проведет дополнительный выкуп собственных акций на 500 млн фунтов. После этого совокупный объем средств, возвращенных акционерам с начала года через дивиденды и выкуп акций, достигнет 2,8 млрд фунтов.

Результаты были опубликованы перед бюджетом Великобритании, который должны представить 28 октября. По данным издания, канцлер Джон Хили должен объявить о повышении налогов для банков, поскольку правительство премьер-министра Энди Бернема ищет дополнительные поступления для программ поддержки из-за роста стоимости жизни.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Доходы розничного банкинга

Чистый процентный доход британского розничного подразделения Barclays вырос на 6% — до 2 млрд фунтов. Этот показатель отражает разницу между доходами от кредитования и выплатами вкладчикам по депозитам.

Конгресс тред-юнионов Великобритании, выступающий за повышение налогов для банков, заявил, что кредиторы должны платить больше налогов. По словам генерального секретаря организации Пола Новака, четыре крупнейших банка Британии с 2021 года в совокупности получили 200 млрд фунтов прибыли.

Читай нас в