На мировых рынках в четверг золото подешевело ниже 4100 долларов за унцию, а серебро потеряло более 3,5% на фоне роста нефтяных котировок после событий в Саудовской Аравии. По состоянию на 08:00 по Гринвичу золото торговалось по 4088,95 доллара за унцию, снизившись на 52,15 доллара, или 1,26%. Серебро подешевело на 2,07 доллара, или 3,57%, до 55,89 доллара за унцию, сообщает Anadolu Agency.

Рост нефтяных котировок

Оба драгоценных металла потеряли достижения предыдущей сессии после усиления напряженности на Ближнем Востоке, что подтолкнуло цены на нефть. Нефтяные котировки выросли после удара беспилотника по нефтяному месторождению Шайба компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, в результате которого погибли два человека. США также приказали части персонала и членам их семей покинуть дипломатические миссии в Саудовской Аравии.

Ожидания относительно ставок

Рост стоимости энергоносителей усилил опасения относительно устойчивой инфляции и ослабил ожидания смягчения денежно-кредитной политики. По рыночным оценкам, Федеральная резервная система США на следующей неделе сохранит процентные ставки без изменений. Комментарии председателя ФРС Кевина Уорша в прошлую пятницу, по рыночным оценкам, мало повлияли на ожидания паузы.

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Рынки также продолжали ожидать возможного повышения ставок в декабре из-за инфляционного давления, связанного с энергоносителями. Европейский центральный банк и Банк Японии, как ожидается, также не будут менять ставки на следующей неделе. За последний месяц золото подешевело на 4,62%, а серебро — на 13,11%.

Золото традиционно считают защитой от инфляции, однако более высокие процентные ставки снижают его привлекательность: владение этим активом не приносит процентного дохода.

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