Центральный банк Бразилии изучает возможность введения лимитов на необеспеченные кредиты и кредитные карты в зависимости от доходов клиентов. Инициатива также может предусматривать более строгую проверку платежеспособности заемщиков и более прозрачное раскрытие ставок, сроков и стоимости кредита до заключения договора, сообщает The Rio Times.

По данным издания, Reuters 20 октября сообщил об обсуждении пакета мер со ссылкой на двух собеседников, осведомленных о ходе консультаций. По их словам, регулятор может внедрять новые правила поэтапно. Центральный банк Бразилии не прокомментировал эту информацию, а официальный нормативный акт еще не опубликован.

Долговая нагрузка домохозяйств

В июле 2026 года долг бразильских домохозяйств достиг 49,86% их дохода за предыдущие 12 месяцев, или 49,9% после округления. Это близко к наивысшему показателю с начала 2020 года: в январе он составлял 49,92%.

Кредитное бюро Serasa в августе насчитало 83,98 млн человек с просроченными долгами — на 0,06% больше, чем в июле. Базовая ставка Selic в Бразилии составляет 13,75%.

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Комитет финансовой стабильности центробанка на заседании 25–26 августа заявил, что задолженность домохозяйств остается на исторически высоком уровне, а доля доходов, направляемая на обслуживание долгов, достигла рекорда. В протоколе заседания говорится, что регулятор готовит меры для своевременного признания рисков и более устойчивого кредитования.

Что сообщалось о возможных мерах

По информации бразильских СМИ, банки могут обязать оценивать, способен ли клиент погасить заем без чрезмерной нагрузки на бюджет, а также соответствует ли кредитный продукт его финансовому положению. Президент центробанка Габриэл Галиполо 24 сентября заявлял, что регулятор обеспокоен агрессивным и потенциально хищническим предложением кредитов. По его словам, меры прежде всего могут касаться самых дорогих кредитных продуктов без залога.

Регулятор также изучает опыт Сингапура, где необеспеченное кредитование для части заемщиков ограничено кратным размером дохода. В то же время неизвестно, каких именно кредитных продуктов в Бразилии могут коснуться потенциальные лимиты, каким будет их размер и когда их могут ввести.

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