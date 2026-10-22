巴西中央银行正在研究根据客户收入，对无担保贷款和信用卡设定额度限制的可能性。该倡议还可能规定更严格地审查借款人的偿付能力，并在签订合同前更透明地披露利率、期限和信贷成本，The Rio Times报道。

据该媒体报道，路透社10月20日援引两名了解磋商进展的消息人士称，相关方面正在讨论一揽子措施。消息人士称，监管机构可能分阶段实施新规则。巴西中央银行未对该信息发表评论，官方法规尚未公布。

家庭债务负担

2026年7月，巴西家庭债务达到其过去12个月收入的49.86%，四舍五入后为49.9%。这接近2020年初以来的最高水平：1月时为49.92%。

征信机构Serasa在8月统计到8398万人存在逾期债务，比7月增加0.06%。巴西的Selic基准利率为13.75%。

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巴西央行金融稳定委员会在8月25日至26日的会议上表示，家庭负债仍处于历史高位，用于偿还债务的收入占比已创纪录。会议纪要称，监管机构正在准备措施，以及时识别风险并推动更可持续的信贷发放。

关于可能措施的报道

据巴西媒体报道，银行可能被要求评估客户能否在不给预算造成过度负担的情况下偿还贷款，以及信贷产品是否符合其财务状况。巴西央行行长加布里埃尔·加利波洛9月24日表示，监管机构担忧激进且可能具有掠夺性的贷款推销。他表示，相关措施首先可能涉及最昂贵的无担保信贷产品。

监管机构还在研究新加坡的经验，该国针对部分借款人的无担保贷款额度被限制为收入的一定倍数。同时，目前尚不清楚巴西哪些具体信贷产品可能受到潜在额度限制的影响、限制额度将是多少，以及何时可能实施。

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