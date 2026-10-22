Bank Centralny Brazylii rozważa wprowadzenie limitów na kredyty niezabezpieczone i karty kredytowe zależnych od dochodów klientów. Inicjatywa może również przewidywać surowszą weryfikację zdolności kredytowej pożyczkobiorców oraz bardziej przejrzyste ujawnianie oprocentowania, terminów i kosztu kredytu przed zawarciem umowy, informuje The Rio Times.

Według publikacji Reuters 20 października poinformował o dyskusji nad pakietem środków, powołując się na dwóch rozmówców zaznajomionych z przebiegiem konsultacji. Według nich regulator może wdrażać nowe zasady etapami. Bank Centralny Brazylii nie skomentował tej informacji, a oficjalny akt prawny nie został jeszcze opublikowany.

Obciążenie zadłużeniem gospodarstw domowych

W lipcu 2026 roku zadłużenie brazylijskich gospodarstw domowych osiągnęło 49,86% ich dochodów z poprzednich 12 miesięcy, czyli 49,9% po zaokrągleniu. To poziom zbliżony do najwyższego od początku 2020 roku: w styczniu wynosił on 49,92%.

Biuro informacji kredytowej Serasa naliczyło w sierpniu 83,98 mln osób z przeterminowanymi długami — o 0,06% więcej niż w lipcu. Bazowa stopa Selic w Brazylii wynosi 13,75%.

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Komitet Stabilności Finansowej banku centralnego na posiedzeniu 25–26 sierpnia oświadczył, że zadłużenie gospodarstw domowych pozostaje na historycznie wysokim poziomie, a udział dochodów przeznaczany na obsługę długu osiągnął rekord. W protokole posiedzenia wskazano, że regulator przygotowuje środki służące terminowemu rozpoznawaniu ryzyk i bardziej zrównoważonemu kredytowaniu.

Co informowano o możliwych środkach

Według brazylijskich mediów banki mogą zostać zobowiązane do oceny, czy klient jest w stanie spłacić pożyczkę bez nadmiernego obciążenia budżetu, a także czy produkt kredytowy odpowiada jego sytuacji finansowej. Prezes banku centralnego Gabriel Galípolo 24 września oświadczył, że regulator jest zaniepokojony agresywnym i potencjalnie drapieżnym oferowaniem kredytów. Według niego środki mogą przede wszystkim dotyczyć najdroższych niezabezpieczonych produktów kredytowych.

Regulator bada również doświadczenia Singapuru, gdzie kredytowanie niezabezpieczone części pożyczkobiorców jest ograniczone do wielokrotności dochodu. Jednocześnie nie wiadomo, których konkretnie produktów kredytowych w Brazylii mogą dotyczyć potencjalne limity, jaka będzie ich wysokość ani kiedy mogłyby zostać wprowadzone.

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