Rząd RPA planuje w 2027 roku przedłożyć parlamentowi projekt ustawy o kotwicy fiskalnej — mechanizmie, który ma utrwalić zasadę stabilności fiskalnej państwa oraz wymóg, aby każda administracja opracowywała własny plan fiskalny. Poinformował o tym minister finansów Enoch Godongwana podczas prezentacji średnioterminowej deklaracji budżetowej na 2026 rok w Kapsztadzie, donosi TimesLIVE.

Według ministra Narodowy Skarb RPA opublikował już w październiku projekt przepisów do konsultacji publicznych. Proponowane zmiany mają określić stabilność fiskalną jako standard w ustawie o zarządzaniu finansami publicznymi.

Plan dla każdej administracji

Model nie przewiduje sztywnej reguły liczbowej dla wskaźników budżetowych. Zamiast tego każda administracja ma ustalać własne cele i punkty odniesienia w polityce fiskalnej zgodnie ze swoim mandatem wyborczym, składać z nich sprawozdanie przy przedstawianiu każdego budżetu oraz wyjaśniać parlamentowi istotne odstępstwa od planu.

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Godongwana poinformował, że w gabinecie rządu jedności narodowej istnieje szeroki konsensus co do samej zasady kotwicy fiskalnej. Jednocześnie niektórzy członkowie gabinetu podnieśli kwestię, czy nie będzie ona ograniczać przyszłych administracji. Minister odpowiedział, że każda z nich będzie opracowywać własny plan fiskalny.

Rola Komisji Finansowej i Fiskalnej

Komisja Finansowa i Fiskalna będzie oceniać wykonalność i wiarygodność rządowych planów fiskalnych oraz przedstawiać parlamentowi swoją analizę. Dyrektor generalny Narodowego Skarbu Duncan Pieterse podkreślił, że komisja nie będzie miała prawa weta wobec budżetów, a uprawnienia parlamentu pozostaną niezmienione.

W deklaracji budżetowej stabilność fiskalną zdefiniowano jako zdolność państwa do realizowania, przy uzasadnionych założeniach makroekonomicznych i budżetowych, obecnych i przyszłych zobowiązań wydatkowych, obsługi długu oraz zarządzania ryzykami fiskalnymi bez szkody dla stabilności makroekonomicznej i bez potrzeby gwałtownej korekty dochodów lub wydatków.

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