南非计划于2027年提交财政锚法案——TimesLIVE

南非政府计划于2027年向议会提交一项关于财政锚的法案——这一机制旨在确立国家财政可持续性原则，并要求每届政府制定自己的财政计划。财政部长埃诺赫·戈东瓜纳在开普敦发布2026年中期预算声明时表示，TimesLIVE报道。

部长表示，南非国家财政部已于10月公布立法草案，以征求公众意见。拟议修改将把财政可持续性界定为《公共财政管理法》中的一项标准。

每届政府的计划

该模式不对预算指标设定严格的数值规则。相反，每届政府都必须根据其选举授权设定自己的财政目标和基准，在提交每份预算时就此报告，并向议会说明与计划存在的重大偏差。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

戈东瓜纳表示，民族团结政府内阁对于财政锚这一原则本身存在广泛共识。与此同时，部分内阁成员提出了它是否会限制未来政府的问题。部长回应称，每届政府都将制定自己的财政计划。

财政和金融委员会的作用

财政和金融委员会将评估政府财政计划的可行性和可信度，并向议会提交其分析。国家财政部总干事邓肯·皮特塞强调，该委员会不会拥有对预算的否决权，议会的权力将保持不变。

预算声明将财政可持续性定义为：国家在合理的宏观经济和预算假设下，能够履行当前和未来的支出承诺、偿还债务并管理财政风险，而不损害宏观经济稳定，也无需大幅调整收入或支出。

关注我们在