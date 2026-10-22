Правительство ЮАР планирует в 2027 году внести в парламент законопроект о фискальном якоре — механизме, который должен закрепить принцип фискальной устойчивости государства и требование к каждой администрации разрабатывать собственный фискальный план. Об этом министр финансов Энох Годонгвана заявил во время представления среднесрочной бюджетной декларации на 2026 год в Кейптауне, сообщает TimesLIVE.

По словам министра, Национальное казначейство ЮАР уже опубликовало в октябре проект законодательства для общественного обсуждения. Предлагаемые изменения должны определить фискальную устойчивость как стандарт в Законе об управлении государственными финансами.

План для каждой администрации

Модель не предусматривает жесткого числового правила для бюджетных показателей. Вместо этого каждая администрация должна устанавливать собственные фискальные цели и ориентиры в соответствии со своим избирательным мандатом, отчитываться о них при представлении каждого бюджета и объяснять парламенту существенные отклонения от плана.

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Годонгвана сообщил, что в кабинете правительства национального единства существует широкий консенсус относительно самого принципа фискального якоря. В то же время отдельные члены кабинета поднимали вопрос о том, не будет ли он ограничивать будущие администрации. Министр ответил, что каждая из них будет формировать собственный фискальный план.

Роль Финансовой и фискальной комиссии

Финансовая и фискальная комиссия будет оценивать осуществимость и достоверность правительственных фискальных планов и представлять свой анализ парламенту. Генеральный директор Национального казначейства Дункан Питерсе подчеркнул, что комиссия не будет иметь права вето на бюджеты, а полномочия парламента останутся неизменными.

В бюджетной декларации фискальная устойчивость определена как способность государства при обоснованных макроэкономических и бюджетных предпосылках выполнять текущие и будущие расходные обязательства, обслуживать долг и управлять фискальными рисками без ущерба для макроэкономической стабильности и без необходимости резкой корректировки доходов или расходов.

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