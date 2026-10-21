Акції SpaceX зросли на 8,86% після звіту за третій квартал — Fortune

У США ф'ючерси на Nasdaq зросли на 0,43% перед відкриттям торгів у Нью-Йорку після публікації SpaceX результатів за третій квартал, які перевершили очікування аналітиків. Акції SpaceX у позабіржових торгах додали 8,86%, а папери Tesla зросли на 1,42%, повідомляє Fortune.

Рух на фондових майданчиках

Ф'ючерси на індекс S&P 500 підвищилися на 0,24%. Напередодні сам індекс зріс на 0,28%.

На європейських торгах індекс Stoxx 600 додав 0,54%, тоді як британський FTSE 100 зріс на 0,03%. В Азії південнокорейський KOSPI піднявся на 3,29%, японський Nikkei 225 — на 0,85%. Водночас індійський Nifty 50 знизився на 0,66%, а китайський CSI 300 — на 0,97%.

Ціна нафти Brent становила 110 доларів за барель, а біткоїн торгувався на рівні 83 346 доларів.

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Сигнал Wells Fargo

Після нещодавнього розпродажу акцій індикатор настроїв Wells Fargo перейшов у зону купівлі. За інтерпретацією банку, це свідчить про надмірно песимістичні настрої інших інвесторів і є підставою для ставки всупереч такому настрою.

За даними стратега Ohsung Kwon та його колег, після появи такого сигналу індекс S&P 500 зростав у 89% випадків, а середнє зростання за наступні три місяці становило 6,5%. Вони також зазначили повернення роздрібних інвесторів на ринок.

За оцінкою Glenmede, очікуваний обсяг квартальних прибутків компаній, що входять до індексу S&P 500, становитиме 180 млрд доларів. Із цієї суми 116 млрд доларів мають припасти на компанії групи Magnificent Seven та інші технологічні компанії.

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