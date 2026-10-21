SpaceX第三季度财报发布后股价上涨8.86%——《财富》

在SpaceX公布超出分析师预期的第三季度业绩后，美国纳斯达克期货在纽约开盘前上涨0.43%。SpaceX股价在盘后交易中上涨8.86%，特斯拉股票上涨1.42%，《财富》报道。

股票市场走势

标普500指数期货上涨0.24%。前一天，该指数本身上涨了0.28%。

欧洲交易时段，Stoxx 600指数上涨0.54%，英国富时100指数上涨0.03%。在亚洲，韩国KOSPI指数上涨3.29%，日本日经225指数上涨0.85%。与此同时，印度Nifty 50指数下跌0.66%，中国沪深300指数下跌0.97%。

布伦特原油价格为每桶110美元，比特币交易价格为83,346美元。

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富国银行信号

在近期股票抛售后，富国银行的情绪指标进入买入区间。按照该银行的解读，这表明其他投资者的情绪过度悲观，并构成逆向押注此类情绪的依据。

根据策略师Ohsung Kwon及其同事的数据，在此类信号出现后，标普500指数在89%的情况下上涨，未来三个月的平均涨幅为6.5%。他们还指出，散户投资者正在重返市场。

根据Glenmede的估计，纳入标普500指数的公司预期季度利润总额将达到1,800亿美元。其中，1,160亿美元预计将来自“七大科技巨头”集团公司及其他科技公司。

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