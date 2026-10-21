南非财政部长埃诺赫·戈东瓜纳于10月21日提交了中期预算声明。该声明规定，鉴于燃油价格上涨，将暂时下调燃油税费。根据Daily Maverick发布的演讲全文，从2026年11月4日至12月1日，柴油税费将每升下调3兰特，汽油税费将每升下调1.50兰特。

12月1日后，优惠将以较小幅度持续至2027年1月5日：柴油燃油税费将每升下调1.50兰特，汽油燃油税费将每升下调1兰特。政府估计，这项支持的规模为100亿兰特，预算收入减少的金额也将为100亿兰特。政府计划通过将此前划拨给中央能源基金的100亿兰特返还至国家收入基金来为其提供资金。

增长预测被下调

政府还将南非2026年实际GDP增长预测从1.6%下调至1.2%。根据新的估算，经济预计将在2027年增长1.6%，到2029年增长2%。声明将中东持续冲突、能源价格上涨以及厄尔尼诺现象可能对生产商成本和产量造成的影响列为经济风险。

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与此同时，政府表示，政府债务占GDP的比例在2025/26财年已稳定在78.4%，并预计将继续下降。本年度预算赤字预测从2月预计的4.5% GDP改善至4.3% GDP。根据政府计划，到2030年，赤字应降至GDP的2.5%。

基础设施和预算规则

与2月的估算相比，2026/27财年的税收收入被上调171亿兰特。这主要与企业所得税、股息税和增值税收入增加有关。与此同时，政府指出，这一改善部分是由大宗商品价格推动的，并可能在中期内消失。

政府于10月公布了关于财政锚的立法草案以征求公众意见，预计将于2027年提交议会。该草案规定，每届政府将设定自身的预算目标，并就其执行情况向议会报告。政府还表示，新成立的基础设施项目支持机构Ifisa已在跟进潜在价值超过2070亿兰特的项目。

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