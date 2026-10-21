Министр финансов ЮАР Энох Годонгвана 21 октября представил среднесрочное бюджетное заявление, предусматривающее временное снижение топливного сбора на фоне роста цен на топливо. С 4 ноября по 1 декабря 2026 года сбор сократят на 3 ранда за литр дизельного топлива и на 1,50 ранда за литр бензина, говорится в опубликованном Daily Maverick полном тексте выступления.

После 1 декабря льгота будет действовать в меньшем объёме до 5 января 2027 года: топливный сбор на дизельное топливо снизят на 1,50 ранда за литр, а на бензин — на 1 ранд. Правительство оценивает объём этой поддержки в 10 млрд рандов, такой же будет сумма недополученных бюджетом доходов. Её планируют профинансировать возвратом 10 млрд рандов, ранее перечисленных в Центральный энергетический фонд, в Национальный фонд доходов.

Прогноз роста ухудшен

Правительство также снизило прогноз роста реального ВВП ЮАР в 2026 году с 1,6% до 1,2%. Согласно новым оценкам, экономика должна вырасти на 1,6% в 2027 году и на 2% к 2029 году. Среди рисков для экономики в заявлении названы затяжной конфликт на Ближнем Востоке, более дорогие энергоносители и возможное влияние Эль-Ниньо на расходы производителей и объёмы производства.

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В то же время правительство заявило, что соотношение государственного долга к ВВП стабилизировалось на уровне 78,4% в 2025/26 финансовом году и должно продолжить снижаться. Прогноз дефицита бюджета на текущий год улучшили до 4,3% ВВП против 4,5%, ожидавшихся в феврале. К 2030 году дефицит, согласно плану правительства, должен сократиться до 2,5% ВВП.

Инфраструктура и бюджетные правила

Налоговые поступления на 2026/27 финансовый год пересмотрели в сторону увеличения на 17,1 млрд рандов по сравнению с февральской оценкой. Это связано прежде всего с более высокими поступлениями от корпоративного налога, налога на дивиденды и НДС. В то же время правительство отметило, что часть этого улучшения обусловлена ценами на сырьевые товары и может исчезнуть в среднесрочной перспективе.

В октябре правительство опубликовало для общественного обсуждения проект законодательства о фискальном ориентире, который, как ожидается, будет внесён в парламент в 2027 году. Он предусматривает, что каждая администрация будет устанавливать собственные бюджетные цели и отчитываться перед парламентом об их выполнении. Отдельно правительство сообщило, что Ifisa, недавно созданная структура для поддержки инфраструктурных проектов, уже сопровождает проекты с потенциальной стоимостью более 207 млрд рандов.

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