Minister finansów RPA Enoch Godongwana przedstawił 21 października średniookresowe oświadczenie budżetowe, które przewiduje tymczasowe obniżenie opłaty paliwowej w związku ze wzrostem cen paliw. Od 4 listopada do 1 grudnia 2026 roku opłata zostanie zmniejszona o 3 randy na litr oleju napędowego i o 1,50 randa na litr benzyny, wynika z opublikowanego przez Daily Maverick pełnego tekstu przemówienia.

Po 1 grudnia ulga będzie obowiązywać w mniejszym wymiarze do 5 stycznia 2027 roku: opłata paliwowa na olej napędowy zostanie obniżona o 1,50 randa na litr, a na benzynę — o 1 randa. Rząd szacuje wartość tego wsparcia na 10 mld randów, taka sama będzie kwota dochodów utraconych przez budżet. Ma ono zostać sfinansowane poprzez zwrot 10 mld randów, wcześniej przekazanych do Centralnego Funduszu Energetycznego, do Krajowego Funduszu Dochodów.

Prognoza wzrostu została obniżona

Rząd obniżył również prognozę wzrostu realnego PKB RPA w 2026 roku z 1,6% do 1,2%. Według nowych szacunków gospodarka ma wzrosnąć o 1,6% w 2027 roku i o 2% do 2029 roku. Wśród zagrożeń dla gospodarki w oświadczeniu wymieniono przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie, droższe nośniki energii oraz możliwy wpływ El Niño na koszty producentów i wielkość produkcji.

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Jednocześnie rząd oświadczył, że relacja długu publicznego do PKB ustabilizowała się na poziomie 78,4% w roku fiskalnym 2025/26 i ma dalej spadać. Prognozę deficytu budżetowego na bieżący rok poprawiono do 4,3% PKB wobec 4,5% oczekiwanych w lutym. Do 2030 roku deficyt ma, zgodnie z planem rządu, zmniejszyć się do 2,5% PKB.

Infrastruktura i reguły budżetowe

Dochody podatkowe na rok fiskalny 2026/27 zrewidowano w górę o 17,1 mld randów w porównaniu z lutową prognozą. Jest to związane przede wszystkim z wyższymi wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od dywidend i VAT. Jednocześnie rząd zaznaczył, że część tej poprawy wynika z cen surowców i może zniknąć w średnim okresie.

W październiku rząd opublikował do konsultacji publicznych projekt przepisów dotyczących kotwicy fiskalnej, który ma zostać wniesiony do parlamentu w 2027 roku. Przewiduje on, że każda administracja będzie ustalać własne cele budżetowe i składać parlamentowi sprawozdania z ich realizacji. Osobno rząd poinformował, że Ifisa, nowo utworzona struktura wspierająca projekty infrastrukturalne, już nadzoruje projekty o potencjalnej wartości ponad 207 mld randów.

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