ПАР тимчасово знизить паливний збір на дизель і бензин — Daily Maverick

Міністр фінансів ПАР Енох Годонгвана 21 жовтня представив середньострокову бюджетну заяву, яка передбачає тимчасове зниження паливного збору через зростання цін на пальне. Із 4 листопада до 1 грудня 2026 року збір скоротять на 3 ранди за літр дизеля та на 1,50 ранда за літр бензину, йдеться в опублікованому Daily Maverick повному тексті виступу.

Після 1 грудня пільга діятиме в меншому обсязі до 5 січня 2027 року: паливний збір на дизель зменшать на 1,50 ранда за літр, а на бензин — на 1 ранд. Уряд оцінює обсяг цієї підтримки у 10 млрд рандів, такою ж буде сума недоотриманих бюджетом доходів. Її планують профінансувати поверненням 10 млрд рандів, раніше перерахованих до Центрального енергетичного фонду, до Національного фонду доходів.

Прогноз зростання погіршили

Уряд також знизив прогноз зростання реального ВВП ПАР у 2026 році з 1,6% до 1,2%. За новими оцінками, економіка має зрости на 1,6% у 2027 році та на 2% до 2029 року. Серед ризиків для економіки в заяві названо тривалий конфлікт на Близькому Сході, дорожчі енергоносії та можливий вплив Ель-Ніньйо на витрати виробників і обсяги виробництва.

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Водночас уряд заявив, що співвідношення державного боргу до ВВП стабілізувалося на рівні 78,4% у 2025/26 фінансовому році й надалі має знижуватися. Прогноз дефіциту бюджету на поточний рік поліпшили до 4,3% ВВП проти 4,5%, очікуваних у лютому. До 2030 року дефіцит, за планом уряду, має скоротитися до 2,5% ВВП.

Інфраструктура та бюджетні правила

Податкові надходження на 2026/27 фінансовий рік переглянули в бік збільшення на 17,1 млрд рандів порівняно з лютневою оцінкою. Це пов'язано передусім із вищими надходженнями від корпоративного податку, податку на дивіденди та ПДВ. Водночас уряд зазначив, що частина цього поліпшення зумовлена цінами на сировинні товари й може зникнути в середньостроковій перспективі.

Уряд у жовтні оприлюднив для громадського обговорення проєкт законодавства про фіскальний орієнтир, який очікують внести до парламенту у 2027 році. Він передбачає, що кожна адміністрація встановлюватиме власні бюджетні цілі та звітуватиме перед парламентом про їхнє виконання. Окремо уряд повідомив, що новостворена структура для підтримки інфраструктурних проєктів Ifisa вже супроводжує проєкти з потенційною вартістю понад 207 млрд рандів.

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