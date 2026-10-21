南非92%的受访加油站便利店顾客因财务压力改变了更广泛的消费习惯。TimesLIVE援引Trade Intelligence的一项研究报道了这一结果。

研究人员指出，受访者略更倾向于削减与燃油无关商品的支出，而不是仅减少给汽车加油的开支。Trade Intelligence研究与咨询负责人卡罗琳·肖特表示，这迫使加油站零售商重新审视商品组合、促销优惠和定价政策，以吸引节俭的消费者。

汽油价格上涨43%

自10月7日起，南非豪登省及其他内陆地区每升95号无铅汽油价格为30.25兰特，93号汽油为29.88兰特。涨幅分别为每升3.33兰特和3.12兰特。

该国内陆地区每升95号汽油的价格从2025年11月的21.12兰特上涨至30.25兰特，即约上涨43%。与1月时的20.75兰特相比，驾车者目前每升多支付9.50兰特。

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全球石油市场的影响

最近一次涨价与国际石油和石油产品价格上涨有关，背景是美国与伊朗之间的紧张局势再次升级、经由霍尔木兹海峡运输的不确定性，以及航运成本上升。政府10月发布的燃油价格声明指出，在计价期间，布伦特原油平均价格从每桶87.89美元升至101美元。

Trade Intelligence估计，2025年加油站便利店快速消费品零售市场规模为420亿兰特。研究数据显示，57%的此类顾客每周至少光顾这些商店一次。与此同时，加油站还与超市、快餐店和配送服务争夺消费者支出。

约51%的受访者表示，几乎没有他们不会在加油站便利店购买的商品。不过，肖特表示，消费者愿意在那里购买的商品与实际购买之间存在差距。该研究未确定这一差距在多大程度上是由燃油价格或其他财务压力造成的。

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