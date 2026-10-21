В ЮАР 92% опрошенных клиентов магазинов при автозаправочных станциях изменили более широкие потребительские привычки из-за финансового давления. Такие результаты исследования Trade Intelligence приводит TimesLIVE.

Исследователи отметили, что респонденты несколько чаще сокращают расходы на товары, не связанные с топливом, чем расходы только на заправку автомобиля. Руководительница направления исследований и консалтинга Trade Intelligence Кэролайн Шорт заявила, что это вынуждает ритейлеров при АЗС пересматривать ассортимент, акционные предложения и ценовую политику, чтобы привлечь бережливых покупателей.

Бензин подорожал на 43%

С 7 октября цена литра неэтилированного бензина марки 95 в Гаутенге и других внутренних районах ЮАР составляет 30,25 ранда, а бензина марки 93 — 29,88 ранда. Повышение составило соответственно 3,33 и 3,12 ранда за литр.

Стоимость литра бензина марки 95 во внутренних районах страны выросла с 21,12 ранда в ноябре 2025 года до 30,25 ранда, то есть примерно на 43%. По сравнению с январем, когда он стоил 20,75 ранда, автомобилисты сейчас платят на 9,50 ранда больше за литр.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Влияние мирового нефтяного рынка

Последнее подорожание связывают с ростом международных цен на нефть и нефтепродукты на фоне нового обострения напряженности между США и Ираном, неопределенности относительно перевозок через Ормузский пролив и более высокой стоимости судоходства. В октябрьском сообщении правительства о ценах на топливо отмечалось, что средняя цена нефти Brent за расчетный период выросла с 87,89 до 101 доллара за баррель.

Trade Intelligence оценивает объем рынка розничной торговли товарами повседневного спроса при АЗС в 42 млрд рандов в 2025 году. По данным исследования, 57% таких покупателей посещают эти магазины не реже одного раза в неделю. В то же время АЗС конкурируют за потребительские расходы с супермаркетами, заведениями быстрого питания и сервисами доставки.

Около 51% опрошенных заявили, что практически нет товаров, которые они не купили бы в магазине при АЗС. Однако, по словам Шорт, существует разрыв между товарами, которые покупатели готовы приобрести там, и фактическими покупками. Исследование не определяет, в какой степени этот разрыв вызван ценами на топливо или другим финансовым давлением.

Читай нас в