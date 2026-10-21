W RPA 92% ankietowanych klientów sklepów przy stacjach paliw zmieniło szersze nawyki konsumpcyjne z powodu presji finansowej. Takie wyniki badania Trade Intelligence przytacza TimesLIVE.

Badacze zauważyli, że respondenci nieco częściej ograniczają wydatki na produkty niezwiązane z paliwem niż wydatki wyłącznie na tankowanie samochodu. Caroline Short, szefowa działu badań i konsultingu w Trade Intelligence, powiedziała, że zmusza to sprzedawców detalicznych przy stacjach paliw do przeglądu asortymentu, ofert promocyjnych i polityki cenowej, aby przyciągnąć oszczędnych klientów.

Benzyna podrożała o 43%

Od 7 października cena litra benzyny bezołowiowej 95 w Gautengu i innych wewnętrznych regionach RPA wynosi 30,25 randa, a benzyny 93 — 29,88 randa. Podwyżka wyniosła odpowiednio 3,33 i 3,12 randa za litr.

Cena litra benzyny 95 w wewnętrznych regionach kraju wzrosła z 21,12 randa w listopadzie 2025 roku do 30,25 randa, czyli o około 43%. W porównaniu ze styczniem, gdy kosztowała 20,75 randa, kierowcy płacą obecnie o 9,50 randa więcej za litr.

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Wpływ światowego rynku ropy

Ostatnią podwyżkę wiąże się ze wzrostem międzynarodowych cen ropy i produktów naftowych w związku z nowym zaostrzeniem napięć między USA a Iranem, niepewnością dotyczącą przewozów przez Cieśninę Ormuz oraz wyższymi kosztami żeglugi. W październikowym komunikacie rządu dotyczącym cen paliw wskazano, że średnia cena ropy Brent w okresie rozliczeniowym wzrosła z 87,89 do 101 dolarów za baryłkę.

Trade Intelligence ocenia wartość rynku detalicznego dóbr szybkozbywalnych przy stacjach paliw na 42 mld randów w 2025 roku. Według badania 57% takich klientów odwiedza te sklepy co najmniej raz w tygodniu. Jednocześnie stacje paliw konkurują o wydatki konsumentów z supermarketami, lokalami szybkiej obsługi i usługami dostaw.

Około 51% respondentów oświadczyło, że praktycznie nie ma produktów, których nie kupiliby w sklepie przy stacji paliw. Jednak, jak stwierdziła Short, istnieje różnica między produktami, które klienci są gotowi tam kupić, a faktycznymi zakupami. Badanie nie określa, w jakim stopniu różnica ta jest spowodowana cenami paliw lub inną presją finansową.

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