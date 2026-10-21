法国10年期国债收益率达到5%——《卫报》

法国基准10年期国债收益率在早盘交易中上涨超过8个基点，达到5%，随后小幅回落至4.99%。据《卫报》报道，这是24年来首次出现这一情况。

预算不确定性

法国政府至今尚未通过下一年度预算。自总统埃马纽埃尔·马克龙于2024年宣布提前选举以来，没有任何一个政党在议会中拥有多数席位，这使政治局势更加复杂。

议会僵局阻碍了马克龙将退休年龄从62岁提高至64岁的计划，也阻碍了一系列削减或重新分配公共支出的措施。法国2025年的预算赤字为国内生产总值的5.1%，公共债务为国内生产总值的115.6%。预测显示，如果不采取纠正性决定，这两项指标将在当前财年继续上升。

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抗议活动与市场反应

近几周，该国爆发了愈发激烈的街头抗议活动。抗议于9月开始，学生要求增加学校经费，原因包括霉菌、老鼠、教师短缺和教室拥挤，之后演变为反对生活成本上涨的更广泛示威。

据该报报道，起初和平的活动经常伴随着警方的强硬行动，随后许多城市发生骚乱。商店遭抢劫的事件被记录在案，其中包括路易威登，抗议者还放火焚烧了利摩日市政厅。

国际债权人对向巴黎提供资金变得更加谨慎。一些日本基金管理人已停止向法国提供贷款，而仍在放贷的债权人则要求更高的收益率，尤其是对长期借款。Ebury平台市场策略主管马修·瑞安表示，法国的政治风险也在对欧元兑其他主要货币的汇率施加压力。

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