Доходность 10-летних облигаций Франции достигла 5% — The Guardian

Во Франции доходность эталонных 10-летних государственных облигаций во время утренних торгов выросла более чем на 8 базисных пунктов и достигла 5%, после чего несколько снизилась до 4,99%. Это произошло впервые за 24 года, сообщает The Guardian.

Бюджетная неопределённость

Французское правительство до сих пор не приняло бюджет на следующий год. Политическую ситуацию осложняет то, что ни одна партия не имеет большинства в парламенте с тех пор, как президент Эмманюэль Макрон назначил досрочные выборы в 2024 году.

Парламентский тупик заблокировал планы Макрона повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, а также ряд мер по сокращению или перераспределению государственных расходов. Дефицит бюджета Франции в 2025 году составил 5,1% ВВП, а государственный долг — 115,6% ВВП. Прогнозы предусматривают дальнейший рост обоих показателей в текущем финансовом году без корректирующих решений.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Протесты и реакция рынка

В последние недели страну охватили всё более ожесточённые уличные протесты. Они начались в сентябре с требований студентов увеличить финансирование школ из-за плесени, крыс, нехватки учителей и переполненных классов, а позднее переросли в более масштабные демонстрации против роста стоимости жизни.

По данным издания, первоначально мирные акции часто сопровождались жёсткими действиями полиции, после чего во многих городах произошли беспорядки. Были зафиксированы разграбления магазинов, в том числе Louis Vuitton, а протестующие подожгли мэрию в Лиможе.

Международные кредиторы стали осторожнее предоставлять Парижу средства. Некоторые японские управляющие фондами прекратили выдавать Франции займы, а оставшиеся кредиторы потребовали более высокой доходности, особенно по долгосрочным займам. Руководитель рыночной стратегии платформы Ebury Мэтью Райан заявил, что политический риск во Франции также оказывает давление на курс евро по отношению к другим основным валютам.

Читай нас в