Rentowność 10-letnich obligacji Francji sięgnęła 5% — The Guardian

We Francji rentowność referencyjnych 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła podczas porannego handlu o ponad 8 punktów bazowych i sięgnęła 5%, po czym nieznacznie spadła do 4,99%. Stało się to po raz pierwszy od 24 lat, podaje The Guardian.

Niepewność budżetowa

Francuski rząd nadal nie przyjął budżetu na przyszły rok. Sytuację polityczną komplikuje fakt, że żadna partia nie ma większości w parlamencie, odkąd prezydent Emmanuel Macron zarządził przedterminowe wybory w 2024 roku.

Parlamentarny impas zablokował plany Macrona dotyczące podniesienia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat, a także szereg działań mających na celu ograniczenie lub redystrybucję wydatków publicznych. Deficyt budżetowy Francji w 2025 roku wyniósł 5,1% PKB, a dług publiczny — 115,6% PKB. Prognozy przewidują dalszy wzrost obu wskaźników w bieżącym roku fiskalnym bez decyzji korygujących.

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Protesty i reakcja rynku

W ostatnich tygodniach kraj ogarnęły coraz bardziej gwałtowne protesty uliczne. Rozpoczęły się one we wrześniu od studenckich żądań zwiększenia finansowania szkół z powodu pleśni, szczurów, niedoboru nauczycieli i przepełnionych klas, a następnie przerodziły się w szersze demonstracje przeciwko rosnącym kosztom życia.

Według publikacji początkowo pokojowym akcjom często towarzyszyły surowe działania policji, po których w wielu miastach doszło do zamieszek. Odnotowano grabieże sklepów, w tym Louis Vuitton, a protestujący podpalili ratusz w Limoges.

Międzynarodowi kredytodawcy stali się bardziej ostrożni w pożyczaniu pieniędzy Paryżowi. Niektórzy japońscy zarządzający funduszami przestali udzielać Francji pożyczek, a pozostali kredytodawcy zażądali wyższej rentowności, zwłaszcza w przypadku długoterminowych pożyczek. Matthew Ryan, szef strategii rynkowej platformy Ebury, stwierdził, że ryzyko polityczne we Francji wywiera również presję na kurs euro wobec innych głównych walut.

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