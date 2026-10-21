Дохідність 10-річних облігацій Франції сягнула 5% — The Guardian

У Франції дохідність еталонних 10-річних державних облігацій під час ранкових торгів зросла більш ніж на 8 базисних пунктів і сягнула 5%, після чого дещо знизилася до 4,99%. Це сталося вперше за 24 роки, повідомляє The Guardian.

Бюджетна невизначеність

Французький уряд досі не ухвалив бюджет на наступний рік. Політична ситуація ускладнюється тим, що жодна партія не має більшості в парламенті відтоді, як президент Емманюель Макрон призначив дострокові вибори у 2024 році.

Парламентський глухий кут заблокував плани Макрона підвищити пенсійний вік із 62 до 64 років, а також низку заходів зі скорочення або перерозподілу державних видатків. Дефіцит бюджету Франції у 2025 році становив 5,1% ВВП, а державний борг — 115,6% ВВП. Прогнози передбачають подальше зростання обох показників у поточному фінансовому році без коригувальних рішень.

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Протести та реакція ринку

Країну останніми тижнями охопили дедалі жорсткіші вуличні протести. Вони розпочалися у вересні зі студентських вимог збільшити фінансування шкіл через плісняву, щурів, нестачу вчителів і переповнені класи, а згодом переросли у ширші демонстрації проти зростання вартості життя.

За даними видання, спершу мирні акції нерідко супроводжувалися жорсткими діями поліції, після чого в багатьох містах сталися заворушення. Були зафіксовані пограбування магазинів, зокрема Louis Vuitton, а протестувальники підпалили мерію в Ліможі.

Міжнародні кредитори стали обережніше позичати кошти Парижу. Деякі японські керуючі фондами припинили надавати Франції позики, а кредитори, що залишилися, вимагали вищої дохідності, особливо за довгостроковими позиками. Керівник ринкової стратегії платформи Ebury Метью Раян заявив, що політичний ризик у Франції також тисне на курс євро до інших основних валют.

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