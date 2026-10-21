塞浦路斯2025年录得欧盟国家中最高的一般政府部门盈余，占国内生产总值的3.6%，即13.6亿欧元。该国公共债务为200.5亿欧元，相当于GDP的52.3%，Cyprus Mail报道，援引塞浦路斯统计局和欧盟统计局的数据。

该盈余根据在欧盟委员会过度赤字程序框架内编制的经核实数据计算得出。塞浦路斯是2025年以盈余结束的五个欧盟国家之一。

仅五个欧盟国家实现盈余

继塞浦路斯之后，丹麦的盈余最高，为GDP的2.9%。希腊为2%，爱尔兰为1.8%，葡萄牙为GDP的0.7%。其余欧盟成员国均录得公共部门赤字。

赤字最大的是罗马尼亚，为GDP的7.8%；波兰为7.2%，比利时为5.2%，法国为5.1%。11个欧盟国家的赤字等于或超过GDP的3%。

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收入和支出增长

塞浦路斯公共部门总收入增长7.7%，即增加11.4亿欧元，从2024年的147.6亿欧元增至159亿欧元。社会缴款收入增幅最大，增加3.798亿欧元至49亿欧元；所得和财产税也增加3.791亿欧元，至41.8亿欧元。

生产和进口税增加6740万欧元，达到47.5亿欧元。与此同时，净增值税收入减少1600万欧元，降至31.5亿欧元。

塞浦路斯公共部门支出增长9.2%，即增加12.2亿欧元，至145.4亿欧元。资本支出增幅最大，增长46.4%至17.6亿欧元。社会转移支付增至55.9亿欧元，雇员报酬支出增至41.7亿欧元。

总体而言，欧盟2025年一般政府支出占GDP的49.4%，收入占46.3%。欧元区这两个指标分别为GDP的49.8%和46.8%。

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