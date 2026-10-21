Cypr w 2025 roku odnotował najwyższą spośród państw Unii Europejskiej nadwyżkę sektora instytucji rządowych i samorządowych — 3,6% produktu krajowego brutto, czyli 1,36 mld euro. Dług publiczny kraju wyniósł 20,05 mld euro, co odpowiada 52,3% PKB, informuje Cyprus Mail, powołując się na dane Cypryjskiego Urzędu Statystycznego i Eurostatu.

Nadwyżkę obliczono na podstawie zweryfikowanych danych przygotowanych w ramach procedury nadmiernego deficytu Komisji Europejskiej. Cypr był jednym z pięciu państw UE, które zakończyły 2025 rok z nadwyżką.

Nadwyżki tylko w pięciu krajach UE

Po Cyprze najwyższą nadwyżkę miała Dania — 2,9% PKB. W Grecji wskaźnik wyniósł 2%, w Irlandii — 1,8%, a w Portugalii — 0,7% PKB. Pozostałe państwa członkowskie UE odnotowały deficyt sektora publicznego.

Największy deficyt odnotowano w Rumunii — 7,8% PKB, w Polsce — 7,2%, w Belgii — 5,2%, a we Francji — 5,1%. W jedenastu krajach UE deficyt był równy lub przekraczał 3% PKB.

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Wzrost dochodów i wydatków

Łączne dochody cypryjskiego sektora publicznego wzrosły o 7,7%, czyli o 1,14 mld euro, do 15,9 mld euro z 14,76 mld euro w 2024 roku. Najbardziej wzrosły wpływy ze składek społecznych — o 379,8 mln euro, do 4,9 mld euro — a także podatki od dochodów i majątku, o 379,1 mln euro, do 4,18 mld euro.

Podatki od produkcji i importu wzrosły o 67,4 mln euro i osiągnęły 4,75 mld euro. Jednocześnie dochody netto z podatku od wartości dodanej zmniejszyły się o 16 mln euro — do 3,15 mld euro.

Wydatki cypryjskiego sektora publicznego wzrosły o 9,2%, czyli o 1,22 mld euro, do 14,54 mld euro. Najbardziej wzrosły wydatki kapitałowe: o 46,4%, do 1,76 mld euro. Transfery socjalne wzrosły do 5,59 mld euro, a wydatki na wynagrodzenia pracowników — do 4,17 mld euro.

Ogółem w UE wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2025 roku wyniosły 49,4% PKB, a dochody — 46,3%. W strefie euro wskaźniki te wyniosły odpowiednio 49,8% i 46,8% PKB.

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